Если российская сторона рассматривает инцидент около Керченского пролива как требующий применения боевого оружия, то речь идет о вооруженном конфликте.

Об этом заявили в правозащитной организации "Amnesty International Украина", пишет издание Гордон.



25 ноября в нейтральных водах Черного моря произошел инцидент с применением боевого оружия со стороны российских пограничников против украинских военных кораблей, при этом, согласно действующим международным нормам морского права, корабли Украины не нарушали государственную границу России, сообщила 28 ноября в Facebook пресс-служба правозащитной организации "Amnesty International Украина".



"Иностранные суда, в том числе и военные корабли, имеют право на осуществление так называемого мирного прохода – это проход с целью пересечения территориального моря по трем причинам: для захода в порт (что, собственно, и было целью украинских кораблей), для пересечения территориального моря (например, чтобы сократить маршрут) или для выхода из порта", – сказано в сообщении.



Отмечается, что военные корабли имеют право на мирный проход и в соответствии с российским законодательством.



"Даже согласно федеральному закону РФ от 31 июля 1998 года "О внутренних морских водах, территориальных морях и прилегающих зонах Российской Федерации", ст.ст. 12 и 13, военные корабли имеют право на мирный проход, однако с соблюдением некоторых условий: проход должен быть быстрым, непрерывным и тому подобное. Режим Керченского пролива регулируется нормами двустороннего соглашения – договором от 2003 года между Россией и Украиной. Согласно статьям этого договора, военные корабли обоих государств пользуются свободой судоходства в Керченском проливе. Таким образом, единственное, что могли нарушить украинские корабли, это правила плавания, которые касаются безопасности судоходства. Но вряд ли в связи с этим можно назвать обоснованным применение боевого оружия", – продолжили в "Amnesty International Украина".



Подчеркивается, что "если российская сторона рассматривает этот инцидент как требующий применения боевого оружия, то мы имеем дело с вооруженным конфликтом, а задержанные считаются военнопленными".



"Соответственно, возбуждение уголовного дела властями Российской Федерации против 24 украинских военных следует рассматривать как нарушение международного гуманитарного права. К военнопленным должны применяться нормы Третьей Женевской конвенции от 1949 года. Их не должны привлекать к уголовной ответственности и судить, обязаны содержать в безопасных, но не унизительных для достоинства условиях, обеспечивать питание, одежду, медицинскую помощь и возможность переписки или других форм связи с родными. Любые физические или моральные пытки и любая другая форма принуждения не могут применяться к военнопленным для получения от них какой-либо информации. Военнопленным, которые отказываются отвечать, нельзя угрожать, нельзя их оскорблять, преследовать или прибегать к ограничениям их прав", – резюмировали в правозащитной организации.

Напомним, что Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, которых захватили ФСБ России в районе Керченского пролива.