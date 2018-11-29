В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео
|12:02 29.11.2018
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|Крым
Новая радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж–М» будет размещена в районе Севастополя, строительство начнется в 2019 году.
Время и место развертывания РЛС уже определили, пишут Известия.
Станцию разместят на месте дислокации старой РЛС «Днепр». Новая разработка значительно превосходит предшественника по боевым возможностям.
Станции типа «Воронеж» развернуты по периметру страны, так, в Иркутской области она следит за воздушным и космическим пространством от Китая до западного побережья США. В Калининградской области — просматривает сектор от Великобритании до Восточного побережья Америки, а на Кубани отслеживает пуски ракет от Средиземного моря до Индийского океана.
Видео с сайта Известия
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