Вопрос с размещением американской военной базы в Украине пока не стоит на повестке дня.

Об этом DW рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает liga.net.

“Мне ничего не известно о военной базе. Сейчас у нас с Украиной нормальное здоровое сотрудничество в военной сфере. Мы помогаем Украине проводить военную реформу и намерены делать это и в дальнейшем”, - сказал Волкер.

Также политик подчеркнул, что “США не хотят никаких военных конфликтов и никакой войны с РФ”. По его словам, это было бы “катастрофой” для Украины.

“Что нужно США, так это деэскалация и сильная оборонная позиция Украины, благодаря которой можно было бы сдерживать агрессию России”, - добавил он.

Тему о создании американской военной базы в Украине подняли российские СМИ: они утверждали, что якобы в “правящих кругах Украины” ведут соответствующие переговоры со США.