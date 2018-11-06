Украинское военное руководство продемонстрировало свою неэффективность не изменив модель управления в целом

11:21 29.11.2018 0 комментариев Крым

Украинское военное руководство продемонстрировало свою неэффективность, пропустив нападение российских ВМС на украинские катера. Чтобы избежать таких страшных последствий, необходимо изменить модель управления вооруженными силами в целом.

В исследовании британского генерала в отставке и эксперта Украинского института будущего Глена Гранта и консультанта по вопросам безопасностиВладимира Миленского "Модели обороны - как понять оборонительный стиль страны" авторы предлагают разобраться с тем, как может быть организован оборонный комплекс, пишет Gazeta.ua.

Они выделяют четыре модели обороны, в соответствии с которыми функционируют военные органы государств.

Первая модель - рациональная.

Она характерна для экономически и политически развитых государств, которые вкладывают значительные бюджеты в свои оборонительные способности, например, США или Великобритания. Для этой модели характерны четко структурированная вертикаль государственных органов, занимающихся безопасностью и обороной, хорошо отлаженный процесс принятия решений и натренированные солдаты. Такая организация обеспечивает быструю реакцию боевых подразделений на любые инциденты. Едва ли не единственным недостатком рациональной модели является то, что такие государства ставят производство военных кадров, техники, решений "на конвейер". В погоне за максимальной эффективностью часто теряется "человеческое лицо" системы.

"Военное руководство становится слишком пренебрежительным. Чтобы предотвратить такой сценарий, министром обороны должен быть гражданский человек, ни в коем случае не человек с военным прошлым", - советует Грант.

Вторая модель - эмоциональная.

Она характерна для слабых демократий, в частности, и для Украины. Она является полной противоположностью рациональной модели: эффективное планирование отсутствует, решения принимаются ситуативно и эмоционально. Военная сфера слишком зависит от политической риторики, министерство обороны институционально слабое, плохо коммуницирует с руководством и собственными подразделениями. Поэтому, если страна не находится в состоянии вооруженного конфликта, военные мощности совсем не развиваются.

Третья модель - политически доминирующая.

 Она характерна для стран, которые не испытывают значительной внешней угрозы, не хотят встревать в конфликты, оставаясь нейтральными, впрочем должны поддерживать имидж. Поэтому такие государства умеренно вкладываются в военную сферу, но подвержены долгосрочному планированию (Австрия, Швейцария, Финляндия).

Четвертая модель - милитарно-доминирующая.

Часто встречается в государствах с военными режимами, или тех, где силовики являются значительной частью политической элиты. К таким относится и Россия, где бывшие КГБ-шники сегодня возглавляют высшие государственные должности. Для государств с такой моделью характерны значительные капиталовложения в военную сферу, но на должностях остаются коррумпированные и ленивые генералы.

"Россия имеет долгую традицию милитарно-доминирующей модели оборонной сферы, которая корнями уходит во времена СССР. Украина также имеет такое наследство. Но РФ сегодня стремится воплотить рациональную модель. Однако, им это не удается из-за проблем с коррупцией, четкой организацией командования и подчинения различных военных подразделений и алкоголя. Это едва ли не самая большая проблема их армии", - отмечает Глен.

Он констатирует, что Украина сделала значительный рывок в развитии Вооруженных сил в последние годы, но так и не смогла изменить модель управления в целом.

"Речь идет даже не о бюджете военной сферы. Украина до сих пор не наладила ее организационно. Например, должности и дальше раздаются "своим" людям, а не тем, кто способен управлять и принимать трудные решения в условиях таких кризисов, какой случился в Керченском проливе", - добавил Грант.

Эмоциональная модель "оборонки" грозит крайне неэффективным руководством и непрофессиональными кадрами.

Последствия: Иловайск, Дебальцево, Керченский пролив, - события, которые многими оцениваются как кричащая военная ошибка, случаются чуть ли не регулярно и заканчиваются трагически.

Экс-генерал британской армии посоветовал строить ту модель оборонного комплекса, которая будет способна решать ситуации подобные Азовскому кризису самостоятельно.



Ещё на эту тему:

13:09 29.11.2018
На админгранице с оккупированным Крымом подразделения Госпогранслужбы Украины – в боевой готовности
12:23 29.11.2018
"Amnesty International": захваченные с применением боевого оружия украинские моряки - военнопленные
12:02 29.11.2018
В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео
10:42 29.11.2018
Захваченных украинских моряков в оккупированном Крыму арестовали судьи-предатели
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
09:41 29.11.2018
Германия не будет отправлять военные корабли в Черное море
08:01 29.11.2018
"Те, кто имеет бизнес в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе" - Волкер
07:51 29.11.2018
Капитан захваченного Россией буксира "Яны Капу" попросил предоставить ему переводчика - "суд" удовлетворил ходатайство
07:41 29.11.2018
Украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы
07:31 29.11.2018
Мешканці Криму зібрали близько 140 тисяч рублів на потреби захоплених українських моряків
07:11 29.11.2018
Представники української діаспори закликали лідерів країн G-20 не зустрічатися з Путіним в Аргентині
07:01 29.11.2018
В ЕС обнародовали новую декларацию по захвату украинских моряков в Азовском море
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
19:54 28.11.2018
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
09:21 28.11.2018
В Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
10:21 29.11.2018
Санкции: Российская судоходная компания "Гудзон" недополучила 400 млн рублей
08:31 29.11.2018
В Конгресс США внесен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ"
06:46 28.11.2018
Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Все новости страны
Украина Украина
13:09 29.11.2018
На админгранице с оккупированным Крымом подразделения Госпогранслужбы Украины – в боевой готовности
12:44 29.11.2018
Рідні не переживайте у СІЗО в Криму багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків
12:23 29.11.2018
"Amnesty International": захваченные с применением боевого оружия украинские моряки - военнопленные
12:02 29.11.2018
В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс