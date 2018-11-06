Украинское военное руководство продемонстрировало свою неэффективность, пропустив нападение российских ВМС на украинские катера. Чтобы избежать таких страшных последствий, необходимо изменить модель управления вооруженными силами в целом.

В исследовании британского генерала в отставке и эксперта Украинского института будущего Глена Гранта и консультанта по вопросам безопасностиВладимира Миленского "Модели обороны - как понять оборонительный стиль страны" авторы предлагают разобраться с тем, как может быть организован оборонный комплекс, пишет Gazeta.ua.

Они выделяют четыре модели обороны, в соответствии с которыми функционируют военные органы государств.

Первая модель - рациональная.

Она характерна для экономически и политически развитых государств, которые вкладывают значительные бюджеты в свои оборонительные способности, например, США или Великобритания. Для этой модели характерны четко структурированная вертикаль государственных органов, занимающихся безопасностью и обороной, хорошо отлаженный процесс принятия решений и натренированные солдаты. Такая организация обеспечивает быструю реакцию боевых подразделений на любые инциденты. Едва ли не единственным недостатком рациональной модели является то, что такие государства ставят производство военных кадров, техники, решений "на конвейер". В погоне за максимальной эффективностью часто теряется "человеческое лицо" системы.

"Военное руководство становится слишком пренебрежительным. Чтобы предотвратить такой сценарий, министром обороны должен быть гражданский человек, ни в коем случае не человек с военным прошлым", - советует Грант.

Вторая модель - эмоциональная.

Она характерна для слабых демократий, в частности, и для Украины. Она является полной противоположностью рациональной модели: эффективное планирование отсутствует, решения принимаются ситуативно и эмоционально. Военная сфера слишком зависит от политической риторики, министерство обороны институционально слабое, плохо коммуницирует с руководством и собственными подразделениями. Поэтому, если страна не находится в состоянии вооруженного конфликта, военные мощности совсем не развиваются.

Третья модель - политически доминирующая.

Она характерна для стран, которые не испытывают значительной внешней угрозы, не хотят встревать в конфликты, оставаясь нейтральными, впрочем должны поддерживать имидж. Поэтому такие государства умеренно вкладываются в военную сферу, но подвержены долгосрочному планированию (Австрия, Швейцария, Финляндия).

Четвертая модель - милитарно-доминирующая.

Часто встречается в государствах с военными режимами, или тех, где силовики являются значительной частью политической элиты. К таким относится и Россия, где бывшие КГБ-шники сегодня возглавляют высшие государственные должности. Для государств с такой моделью характерны значительные капиталовложения в военную сферу, но на должностях остаются коррумпированные и ленивые генералы.

"Россия имеет долгую традицию милитарно-доминирующей модели оборонной сферы, которая корнями уходит во времена СССР. Украина также имеет такое наследство. Но РФ сегодня стремится воплотить рациональную модель. Однако, им это не удается из-за проблем с коррупцией, четкой организацией командования и подчинения различных военных подразделений и алкоголя. Это едва ли не самая большая проблема их армии", - отмечает Глен.

Он констатирует, что Украина сделала значительный рывок в развитии Вооруженных сил в последние годы, но так и не смогла изменить модель управления в целом.

"Речь идет даже не о бюджете военной сферы. Украина до сих пор не наладила ее организационно. Например, должности и дальше раздаются "своим" людям, а не тем, кто способен управлять и принимать трудные решения в условиях таких кризисов, какой случился в Керченском проливе", - добавил Грант.

Эмоциональная модель "оборонки" грозит крайне неэффективным руководством и непрофессиональными кадрами.

Последствия: Иловайск, Дебальцево, Керченский пролив, - события, которые многими оцениваются как кричащая военная ошибка, случаются чуть ли не регулярно и заканчиваются трагически.

Экс-генерал британской армии посоветовал строить ту модель оборонного комплекса, которая будет способна решать ситуации подобные Азовскому кризису самостоятельно.