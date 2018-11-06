Крымские оккупанты уверяют, что не блокируют азовские порты Украины

11:01 29.11.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму уверяют, что заявления официального Киева о блокировании украинских портов в Азовском море для входа и выхода судов через Керченский пролив не соответствует действительности.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в морских службах оккупированного Крыма.

"Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде", - заявил чиновник от оккупированного Крыма.

Он уточнил, что согласно официальной процедуре, все суда должны подать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтвердить ее за 24 часа.

"Судно подает за 48 часов заявку и стоит в ожидании прохода, - пояснил собеседник. - Информация о том, что суда <...> простаивают в ожидании разрешения пройти через пролив, не соответствует действительности".

По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

"На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска, не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов", - сообщает министр инфраструктуры Украины.



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