Захваченных украинских моряков в оккупированном Крыму арестовали судьи-предатели
|10:42 29.11.2018
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|Крым
Меры пресечения для захваченных украинских моряков в аннексированном Крыму избирали судьи, которые в 2014 году нарушили присягу и перешли на сторону оккупантов.
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на ТСН.
Речь идет о Викторе Можелянском, Андрее Долгополове и Михаиле Белоусове.
Отмечается, что дело захваченных украинских моряков - не первое сомнительное в биографии указанных судей. До этого они избирали меры пресечения и судили украинцев и крымских татар, и в большинстве случаев признавали коренных крымчан виновными в надуманных преступлениях, а политзаключенные оказывались за решеткой или под условным арестом.
Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю "суд" Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года.
Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы.
В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
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