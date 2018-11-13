Российская судоходная компания “Gudzon Shipping”, которая в августе 2018 года попала в санкционный список минфина США по КНДР, недополучила около 400 млн рублей выручки по контрактам, так или иначе сорванным из-за отказа партнеров работать с ней.

Об этом российскому ТАСС в четверг сообщил заместитель директора компании Валерий Улискин, информирует УНН.

“Мы подсчитали недополученную выручку с 21 августа, когда появилась новость о санкциях, и у нас получилось 400 млн рублей потерь по контрактам, которые наши партнеры разорвали или отказались заключать, опасаясь вторичных санкций. Это не считая расходов на топливо из-за простоя наших судов и прочих вынужденных издержек”, — сказал он.

По словам Улискина, компании удается лишь оплачивать текущие расходы в виде налогов, банковских процентов и зарплаты. На расчет с поставщиками денег не хватает, что в будущем может привести к банкротству “Гудзона”. Как отметил собеседник агентства, руководство компании рассчитывает на помощь государства, так как все ее суда ходят под российским флагом и платят налоги в РФ.

Как сообщалось, США объявили о введении санкций отношении ряда российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. Среди них оказалась Gudzon Shipping (“Судоходная компания Гудзон”). В список вошли корабли компании: танкер “Патриот”, грузовые суда “Белла”, “Богатырь”, “Партизан” и “Севастополь” и полупогружной контейнеровоз “Нептун”.

В сентябре — октябре в судов “Гудзона” возникали проблемы с заходом в южнокорейские порты. Кроме того, судно “Нептун” было вынуждено покинуть судостроительный завод в Китае из-за отказа принимающей стороны закончить ремонт.