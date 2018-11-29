Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
|10:01 29.11.2018
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|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничество Анкары в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе.
Об этом он заявил в аэропорту перед отлетом на саммит G-20, передает Еспресо ТВ ссылаясь на "Интерфакс-Украина".
"В ходе беседы с Путиным проблема инцидента в Керченском проливе обсуждалась, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - отметил Эрдоган.
По его словам, обсуждение проблемы планируют продолжить на встрече во время саммита.
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