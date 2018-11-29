Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничество Анкары в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе.

Об этом он заявил в аэропорту перед отлетом на саммит G-20, передает Еспресо ТВ ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"В ходе беседы с Путиным проблема инцидента в Керченском проливе обсуждалась, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - отметил Эрдоган.

По его словам, обсуждение проблемы планируют продолжить на встрече во время саммита.