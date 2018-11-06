Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море.

Об этом сообщил в среду, 28 ноября, пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, передает ZN,UA со ссылкой на DW.

По его словам, "отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется", поскольку Германия добивается "от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации".

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные в Черном море суда. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае. Германия поддерживает "территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет", в том числе и "права на судоходство в Керченском проливе", – отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.

Зайберт также напомнил, что ЕС уже продлил санкции против России до 31 января 2019 года, следовательно, дебаты о введении новых мер против РФ в связи с керченским кризисом являются "несколько поспешными", а "санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО к непосредственному вмешательству в конфликт в Керченском проливе.

Как сообщалось, Украина подала на Россию в суд ООН по морскому праву. Россия заблокировала украинские азовские порты Бердянск и Мариуполь на вход и выход. Всего россияне заблокировали 35 судов.