Министр социальной политики подтвердил общение с органами РФ по пенсиям крымчан

09:21 29.11.2018 0 комментариев Крым

Министр социальной политики Украины Андрей Рева подтвердил общение государственных органов Украины с российскими госорганами по пенсионным делам жителей оккупированного Крыма.

Об этом Рева рассказал в эфире Еспресо.TV .

"Мы не признаем аннексии Крыма, но мы в праве требовать возврата тех документов, которые сегодня захвачены Российской Федерацией. Мы не обращаемся в Симферополь, в любое учреждение на оккупированной части, - мы из Киева обращаемся непосредственно в Москву и запрашиваем, чтобы агрессор и оккупант вернул то, что принадлежит нам. Они между собой общаются и возвращают нас в том числе пенсионные дела. Это совершенно соответствует тем соглашениям, которые нами подписаны еще в 1992 году и ратифицированы украинским парламентом. По закону, чтобы получать пенсию в Украине, человек должна переехать на подконтрольную Украины территорию, зарегистрироваться, и мы ему пенсию назначаем, вытребовав пенсионное дело от РФ. Где они это дело держат - в Москве или Симферополе - мы не знаем. Но нам его возвращает пенсионный фонд РФ ", - сказал министр ..

Рев пояснил, что указанные запросы находятся в правовом поле в соответствии с действующими соглашениями с РФ в рамках СНГ.

"Мы вышли из СНГ, но в рамках СНГ было подписано много соглашений, из которых Украина не вышла, в частности относительно пенсионного обеспечения. Это многостороннее соглашение, регламентирующее порядок действий, если человек переезжает из одной страны СНГ в другую. Когда наши граждане были на аннексированной украинской территории, то вынуждены были покинуть нашу территорию, аннексированную соседней страной. У человека там осталось имущество и все другие вещи, включая его пенсионное дело ", - сказал чиновник.

В то же время министр отверг возможность подобного общения по пенсионным делам жителей ОРДЛО, поскольку РФ официально не признает себя ответственной за эти территории.

"Там ситуация принципиально иная. Если Крым аннексирован, официально взята ответственность за это незаконное действие органами власти РФ, то формально в ОРДЛО, которые законом Украины признаны оккупированной территорией, Россия не признает факта своей оккупации. Поэтому если бы сегодня мы обращались в РФ, требуя отдать пенсионные дела, которые находятся в Донецке и Луганске, они бы формально вели себя так, как они сейчас ведут в результате ситуации в Керченском заливе "Нас там нет, мы ничего не оккупировали, ведите прямые переговоры с Донецком и Луганском". Формально они их не признают так что и предъявить им претензии, требовать от них возврата пенсионных дел у нас нет возможности ", - подытожил Рева.



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