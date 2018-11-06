В больнице оккупированного Крыма распространили инструкцию по выявлению смертников / Документ
|09:01 29.11.2018
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|Крым
В аннексированном Крыму в одной из городских больниц администрация раздала персоналу инструкцию "Как распознать террориста-смертника".
Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на источники.
Согласно информации, содержащейся в документе, совершить теракт могут мужчина или женщина, принадлежащие к мусульманской конфессии. В частности, отмечается, что мужчину, желающего совершить теракт, можно узнать по одежде белого цвета, "который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о том, что человек идет на "самопожертвование".
Женщина, по мнению составителей инструкции, имеет "головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки, бейсболки".
Адвокат Эмиль Кубердинов в разговоре с Радио Свобода назвал документ "вопиющим примером ксенофобии".
По словам юриста, инструкция формирует негативное представление обо всех мусульманах.
Однако документ не содержит призывов к насилию и экстремизму, поэтому его появление и распространение не может считаться преступлением, заявил Кубердинов.
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