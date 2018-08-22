В Конгресс США внесен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ"

08:31 29.11.2018 0 комментариев Россия

Член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни, которая является одним из авторов, заявила, что в конгрессе представлен законопроект, что запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Чейни.

Также соавтором документа стал сенатор от Республиканской партии Том Коттон. Сообщается, что формальное название документа - "Закон о прекращении ядерной агрессии РФ".

Конгрессмены назвали договор СНВ-3 "глубоко ошибочной сделкой", что была заключена администрацией бывшего президента США Барака Обамы.

"За последние несколько лет мы увидели, что Россия рассказала о нескольких новых средствах доставки ядерного оружия, и неясно, будут ли эти системы подведены под договор", - сказано в заявлении Чейни.

Также она заявила, что серьезную озабоченность представляют крупные запасы тактического ядерного вооружения РФ и их убежденность, что это оружие можеть быть использовать как часть стратегии "эскалация ради эскалации".

"Этот законопроект не позволяет финансировать продление договора СНВ до тех пор, пока президент США не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на достоверное сокращение своего запаса тактического ядерного оружия, подведя под рамки нового договора СНВ, в том числе новые системы", - уточнила конгрессмен.

В феврале 2021 года заканчивается действия договора СНВ-3. За это время США и РФ должны решить о его продлении или нет.

Напомним, глава Пентагона говорит, что Москве нельзя доверять. Во время общения с журналистами Мэттис заявил, что нельзя рассчитывать, что РФ сможет сохранить свое слово.



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