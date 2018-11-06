Чехия обещает помочь Украине разблокировать Азовское море
|08:16 29.11.2018
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|Крым
На встрече с депутатами парламента Чешской Республики обсудили поддержку Украины в сложившейся ситуации в Азовском море, а также вопросы экономического сотрудничества.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Александр Куць на своей странице в Facebook, передает MRPL.CITY.
«Украина несет большие убытки вследствие блокирования Россией Бердянского и Мариупольского портов. На сегодня по нашей информации на рейде находится 18 торговых судов, которых Россия не пускает к Азовскому морю», - сказано в публикации.
Как отметил депутат парламента Чешской Республики Павел Жачек, Чехия поддерживает Украину в стремлении восстановить свои границы и осуждает агрессивные действия России.
«Чехия будет использовать все дипломатические рычаги влияния, чтобы способствовать разблокированию Азовского моря и восстановлению мира и территориальной целостности Украины», - рассказал Павел Жачек.
Кроме того, на встречи обсудили вопросы экономического сотрудничества. Александр Куць отметил, что несмотря на боевые действия и потерю части территории, Донецкая область развивается.
«Нам удалось переориентировать часть предприятий (в частности, металлургических и машиностроительных) с российских рынков на европейские и мировые. Мы активно инвестируем в молодежь, развитие ИТ-сферы и малого бизнеса»,- отметил глава Донецкой ОГА.
В свою очередь Павел Жачек заявил, что Чехия продолжит свое сотрудничество с Украиной.
«Мы ваши друзья, и мы будем стоять вместе с вами», - сказал он.
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