На встрече с депутатами парламента Чешской Республики обсудили поддержку Украины в сложившейся ситуации в Азовском море, а также вопросы экономического сотрудничества.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Александр Куць на своей странице в Facebook, передает MRPL.CITY.

«Украина несет большие убытки вследствие блокирования Россией Бердянского и Мариупольского портов. На сегодня по нашей информации на рейде находится 18 торговых судов, которых Россия не пускает к Азовскому морю», - сказано в публикации.

Как отметил депутат парламента Чешской Республики Павел Жачек, Чехия поддерживает Украину в стремлении восстановить свои границы и осуждает агрессивные действия России.

«Чехия будет использовать все дипломатические рычаги влияния, чтобы способствовать разблокированию Азовского моря и восстановлению мира и территориальной целостности Украины», - рассказал Павел Жачек.

Кроме того, на встречи обсудили вопросы экономического сотрудничества. Александр Куць отметил, что несмотря на боевые действия и потерю части территории, Донецкая область развивается.

«Нам удалось переориентировать часть предприятий (в частности, металлургических и машиностроительных) с российских рынков на европейские и мировые. Мы активно инвестируем в молодежь, развитие ИТ-сферы и малого бизнеса»,- отметил глава Донецкой ОГА.

В свою очередь Павел Жачек заявил, что Чехия продолжит свое сотрудничество с Украиной.

«Мы ваши друзья, и мы будем стоять вместе с вами», - сказал он.