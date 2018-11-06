В связи с эскалацией конфликта между Россией и Украиной США призывают европейцев последовательно проверять выполнение действующих санкций.

Об этом в среду, 28 ноября, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал в интервью DW, передает iPress.ua.

"Европе следует внимательно взглянуть на имплементацию уже действующих санкций. На данный момент действуют жесткие европейские санкции в отношении Крыма. Но насколько строго они применяются самом деле?", - отметил Волкер.

По его словам, концепция санкций заключается в том, что те, кто имеет бизнес в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе.

"Думаю, стоит взглянуть свежим взглядом с европейской перспективы, применяются санкции должным", - отметил спецпредставитель США.

На вопрос о том, возможны ли санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", Волкер обратил внимание на дискуссию, которая продолжается в Германии по этому поводу. По его мнению, это отражает беспокойство США по проекту.

"Беспокойство о том, что это чисто геополитический проект России - поставлять газ на Запад в обход Украины и других государств в Восточной Европе, одновременно увеличивая давление и расширяя прямой бизнес с партнерами в Западной Европе. Как видим, причины приостановить этот проект существуют", - отметил Волкер.

Американский дипломат напомнил, что США всегда предлагали пересмотреть проект строительства газопровода.

На вопрос об угрозе войны Украины с Россией Волкер отметил: "Мы, конечно, не хотим ни никаких крупных военных конфликтов, ни войны с Россией. Это было бы катастрофой для Украины, если бы это произошло".

Нужна деэскалация и "сильная оборонительная позиция", чтобы сдерживать любую дальнейшую агрессию с российской стороны, отметил Волкер. По его мнению, это может создать необходимые предпосылки для решения проблем, которых пока нет".