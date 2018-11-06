Капитан захваченного Россией буксира "Яны Капу" попросил предоставить ему переводчика - "суд" удовлетворил ходатайство
|07:51 29.11.2018
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|Крым
Капитан захваченного Россией буксира "Яны Капу" Олег Мельничук во время избрания ему меры пресечения в анексованому Симферополе, попросил предоставить ему переводчика, отметив, что не понимает русский язык.
"Он сказал, что не полностью понимает то, что происходит в суде, и попросил предоставить переводчика. Суд удовлетворил это ходатайство. Однако все другие ходатайства не принял во внимание и, как под копирку, избрал такую меру пресечения, как всем остальным морякам - арест на два месяца", - сказал его адвокат Эдем Семедляєв, информирует iPress.ua со ссылкой на "Общественное".
Напомним, что Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, которых захватили ФСБ России в районе Керченского пролива.
Добавим, что Украина передала всем международным партнерам позицию о том, что захваченные россиянами возле Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года.
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