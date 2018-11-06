Капитан захваченного Россией буксира "Яны Капу" Олег Мельничук во время избрания ему меры пресечения в анексованому Симферополе, попросил предоставить ему переводчика, отметив, что не понимает русский язык.

"Он сказал, что не полностью понимает то, что происходит в суде, и попросил предоставить переводчика. Суд удовлетворил это ходатайство. Однако все другие ходатайства не принял во внимание и, как под копирку, избрал такую меру пресечения, как всем остальным морякам - арест на два месяца", - сказал его адвокат Эдем Семедляєв, информирует iPress.ua со ссылкой на "Общественное".



Напомним, что Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, которых захватили ФСБ России в районе Керченского пролива.



Добавим, что Украина передала всем международным партнерам позицию о том, что захваченные россиянами возле Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, и находятся под защитой Женевской конвенции 1949 года.

