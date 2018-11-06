По состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.

"По оперативной информации, в ожидании вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются в порт Бердянск, 14 - в порт Мариуполь", - сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, передает iPress.ua.

"На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска, не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов", - сообщает министр.

По словам Емельяна, движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

"То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море. Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона.

Цель очевидна - блокировка работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины из наших законных территорий, закрепленных нормами международного права", - резюмировал министр.

Напомним, что российские военные атаковали украинские катера, что 25 ноября попытались пройти из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив.