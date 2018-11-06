Мешканці Криму зібрали близько 140 тисяч рублів на потреби захоплених українських моряків
|07:31 29.11.2018
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|Крым
Мешканці анексованого Криму та кримські татари зібрали на потреби захоплених Росією українських моряків близько 140 тисяч рублів (майже 60 тис грн).
Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку кримськотатарського активіста Наріман Джелялов.
“Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, коли їх поряд відправляли під арешт. Люди несли як продукти і речі, так і грошові кошти. На даний момент зібрано близько 140 тисяч рублів”, —повідомив Джелялов.
За його словами, на зібрані кошти планують докупити неохідне для українських моряків і спробують передати у СІЗО анексованого Сімферополя.
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