Мешканці анексованого Криму та кримські татари зібрали на потреби захоплених Росією українських моряків близько 140 тисяч рублів (майже 60 тис грн).

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку кримськотатарського активіста Наріман Джелялов.

“Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, коли їх поряд відправляли під арешт. Люди несли як продукти і речі, так і грошові кошти. На даний момент зібрано близько 140 тисяч рублів”, —повідомив Джелялов.

За його словами, на зібрані кошти планують докупити неохідне для українських моряків і спробують передати у СІЗО анексованого Сімферополя.