Мешканці Криму зібрали близько 140 тисяч рублів на потреби захоплених українських моряків

07:31 29.11.2018 0 комментариев Крым

Мешканці анексованого Криму та кримські татари зібрали на потреби захоплених Росією українських моряків близько 140 тисяч рублів (майже 60 тис грн).

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку кримськотатарського активіста Наріман Джелялов.

“Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, коли їх поряд відправляли під арешт. Люди несли як продукти і речі, так і грошові кошти. На даний момент зібрано близько 140 тисяч рублів”, —повідомив Джелялов.

За його словами, на зібрані кошти планують докупити неохідне для українських моряків і спробують передати у СІЗО анексованого Сімферополя.



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