Предварительные результаты ЦИК Грузии
|07:21 29.11.2018
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|Грузия
Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, Саломе Зурабишвили - кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта», во втором туре президентских выборов получила 57,37 процентов голосов, кандидат от оппозиции Григол Вашадзе - 42,63%.
Это данные, полученные с 31,88% участков. Процесс подсчета голосов продолжается, сообщает грузинская служба Радио Свобода, передает Эхо Кавказа.
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