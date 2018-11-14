Согласно предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, Саломе Зурабишвили - кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта», во втором туре президентских выборов получила 57,37 процентов голосов, кандидат от оппозиции Григол Вашадзе - 42,63%.

Это данные, полученные с 31,88% участков. Процесс подсчета голосов продолжается, сообщает грузинская служба Радио Свобода, передает Эхо Кавказа.