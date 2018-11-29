Представники української діаспори в США, Канаді, Ірландії та інших країнах-членах G-20, закликають політиків не зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині.

Про це повідомляє "Голос Америки", передає Українська Правда.

Група українців в американських штатах Північна і Південна Кароліни закликає українців у США звернутися до президента Трампа на веб-сайті Білого дому і попросити його терміново закликати Путіна негайно відпустити українських моряків і політв'язнів, а також "піти геть з України".

"Їхня група вже 5-й рік допомагає українським ветеранам, сиротам і родинам загиблих", - зазначає "Голос Америки".

"Ми закликаємо своїх лідерів до наступного: цих вихідних в Аргентині вони мають наполягти, щоб РФ негайно відпустила українських моряків, випустила на волю українських політв’язнів і йшла геть з України.

На зустрічі країн G20 у них буде можливість сказати про це Путіну", - заявила представниця громади Олена Козлова-Пейтс.

"Я бачу це як можливість для нашої громади звернути увагу лідерів, яких ми обрали, на теми, що нас хвилюють. Ми постійно це робимо на локальному рівні в нашому штаті, а також із нашими представниками в Конгресі.

Але цього разу звертаємося до президента. Він має можливість допомогти зупинити диктатора Путіна в Україні, що для нас у цей час головне", - підкреслила вона.

Антоніна Кумка, президент Canada Ukraine International Assistance Fund, розповіла, що українці в Канаді миттєво почали писати листи до своїх депутатів з вимогою більшого тиску на РФ після того, що сталося в Азовському морі.

"Українці в Ірландії також закликають представників уряду, які будуть запрошені до Аргентини на G20 як гості, висловити свою підтримку Україні", - додав Микола Круцик, який очолює Асоціацію українців в Республіці Ірландія.

Саміт G-20 пройде в Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустрічз президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.

Трамп сказав, що він чекає "повного звіту" від своєї команди національної безпеки про цей інцидент.

Раніше Трамп, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.