В ЕС обнародовали новую декларацию по захвату украинских моряков в Азовском море

07:01 29.11.2018 0 комментариев Крым

Европейский Союз "крайне обеспокоен" опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни.

Об этом говорится в декларации высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза, передает УНН со ссылкой на сайт ЕС.

"ЕС выражает обеспокоенность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни, что привело к захвату украинских судов и их экипажей со стороны России и открытие огня по ним, из-за чего были ранены нескольких украинских военнослужащих. Мы обеспокоены тем, что Россия использует силу, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе является неприемлемой", - отметили в ЕС.

Европейский Союз надеется, что Россия обеспечит беспрепятственный проход через Керченский пролив в Азовское море и из него, согласно международному праву.

"Мы призываем всех к предельной сдержанности для немедленной деэскалации ситуации. В этом контексте мы также настоятельно призываем Россию выпустить взятые в плен судна, их экипаж и оборудование безоговорочно и без задержек", - говорится в заявлении.

В ЕС вновь подчеркнули, что незаконное присоединение Россией Крымского полуострова 2014 остается прямым вызовом международной безопасности, что "существенно влияет на международный правопорядок", и осудили это нарушение международного права.

Европейский Союз заявил также о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконной аннексию Крымского полуострова со стороны России. Европейский Союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и настроен действовать определенным образом, в тесной координации со своими международными партнерами", - сказано в заявлении.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.



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