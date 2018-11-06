Київ поінформував Арбітражний трибунал про загострення Росією ситуації в Керченській протоці
|06:55 29.11.2018
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|Крым
Міністерство закордонних справ України поінформувало Арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною і Російською Федерацією про порушення Москвою конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці, про дії РФ, які значно погіршили спір між сторонами.
"Україна звернула увагу на триваючу практику дискримінаційного переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку в Маріуполь, Бердянськ і інші українські порти", - сказано в заяві МЗС України, оприлюдненій в середу, повідомляє Інтерфакс Україна.
В українському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що своїми діями Росія фактично закрила Керченську протоку для всіх суден.
"Україна та інші прибережні держави Чорного моря, включаючи Європейський Союз і Туреччину, рішуче засудили такі дії і закликають Російську Федерацію забезпечити свободу проходу через Керченську протоку", - заявили в МЗС.
Київ відзначає, що останні дії, включаючи обстріл і захоплення українських кораблів, свідчать про свідому і цілеспрямовану ескалацію з боку Росії, створення перешкод для судноплавства, невиправдано тривалі зупинки суден під прапорами України і третіх країн, що спричинило значні економічні втрати.
"Звертає на себе увагу, що об'єктом таких невиправданих зупинок стали тільки судна, які прямують до українських портів, судна, які рухалися в російські порти в Азовському морі, не зазнали подібних обмежень", - відзначили в МЗС.
"Україна заявила протест проти дій Росії, довела їх до відома своїх союзників і шляхом звернення до арбітражного суду продемонструвала свій намір оскаржити поведінку Росії із застосуванням усіх наявних правових засобів", - сказано в заяві МЗС.
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