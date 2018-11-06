Берлин заявил о неизменности позиции по "Северному потоку-2" несмотря на ситуацию в Азове
|06:47 29.11.2018
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|Крым
Позиция Берлина по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе.
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт. сообщаетт УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы приняли во внимание критику, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", - сказал Зайберт.
При этом он добавил, что Германия все еще хочет, чтобы Украина оставалась транзитной страной. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "Северный поток-2" должен быть приостановлен.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", отказаться от реализации этого проекта.
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