Позиция Берлина по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт. сообщаетт УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы приняли во внимание критику, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", - сказал Зайберт.

При этом он добавил, что Германия все еще хочет, чтобы Украина оставалась транзитной страной. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "Северный поток-2" должен быть приостановлен.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", отказаться от реализации этого проекта.