Берлин заявил о неизменности позиции по "Северному потоку-2" несмотря на ситуацию в Азове

06:47 29.11.2018 0 комментариев Крым

Позиция Берлина по газопроводу "Северный поток-2" остается неизменной несмотря на российскую агрессию в Керченском проливе.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт. сообщаетт УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы приняли во внимание критику, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический", - сказал Зайберт.

При этом он добавил, что Германия все еще хочет, чтобы Украина оставалась транзитной страной. Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "Северный поток-2" должен быть приостановлен.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Ноерт призвала страны, через которые проходит газопровод "Северный поток - 2", отказаться от реализации этого проекта.



Ещё на эту тему:

13:09 29.11.2018
На админгранице с оккупированным Крымом подразделения Госпогранслужбы Украины – в боевой готовности
12:23 29.11.2018
"Amnesty International": захваченные с применением боевого оружия украинские моряки - военнопленные
12:02 29.11.2018
В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео
11:21 29.11.2018
Украинское военное руководство продемонстрировало свою неэффективность не изменив модель управления в целом
10:42 29.11.2018
Захваченных украинских моряков в оккупированном Крыму арестовали судьи-предатели
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
09:41 29.11.2018
Германия не будет отправлять военные корабли в Черное море
08:01 29.11.2018
"Те, кто имеет бизнес в Крыму, не должны иметь возможности заниматься бизнесом в Евросоюзе" - Волкер
07:51 29.11.2018
Капитан захваченного Россией буксира "Яны Капу" попросил предоставить ему переводчика - "суд" удовлетворил ходатайство
07:41 29.11.2018
Украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы
07:31 29.11.2018
Мешканці Криму зібрали близько 140 тисяч рублів на потреби захоплених українських моряків
07:11 29.11.2018
Представники української діаспори закликали лідерів країн G-20 не зустрічатися з Путіним в Аргентині
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
08:46 29.11.2018
На выборах президента Грузии победила Саломе Зурабишвили
07:21 29.11.2018
Предварительные результаты ЦИК Грузии
19:54 28.11.2018
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
09:21 28.11.2018
В Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
10:21 29.11.2018
Санкции: Российская судоходная компания "Гудзон" недополучила 400 млн рублей
08:31 29.11.2018
В Конгресс США внесен законопроект "О прекращении ядерной агрессии РФ"
06:46 28.11.2018
Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
Все новости страны
Украина Украина
13:09 29.11.2018
На админгранице с оккупированным Крымом подразделения Госпогранслужбы Украины – в боевой готовности
12:44 29.11.2018
Рідні не переживайте у СІЗО в Криму багато несправедливо засуджених, і вони гідно зустрінуть моряків
12:23 29.11.2018
"Amnesty International": захваченные с применением боевого оружия украинские моряки - военнопленные
12:02 29.11.2018
В оккупированном Крыму Россия развернет новый радар / Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс