Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия, в президенты Грузии побеждает своего оппонента Григола Вашадзе во втором туре, говорят данных экзит-поллов, проведенных Gallup.

Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на BBC.

Согласно опросам, за Зурабишвили проголосовали 58% голосов. Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", набрал 42%.

По данным экзит-поллов, проведенных телеканалом "Рустави-2", Зурабишвили набрала 55%.

Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел в грузинском правительстве, когда президентом страны был Михеил Саакашвили.

В первом туре, в котором участвовали 25 кандидатов, Зурабишвили получила 38,64 % голосов избирателей, а Вашадзе — 37,74 %.

Голосование станет последними прямыми выборами президента страны – с 2024 года президента будет избирать избирательная коллегия из 300 членов. Таким образом завершится трансформация президентской республики в парламентскую. В соответствии с поправками в Конституцию (вступают в силу после инаугурации), полномочия новоизбранного президента будут существенно ограничены.