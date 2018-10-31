Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
|19:54 28.11.2018
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|Грузия
Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия, в президенты Грузии побеждает своего оппонента Григола Вашадзе во втором туре, говорят данных экзит-поллов, проведенных Gallup.
Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на BBC.
Согласно опросам, за Зурабишвили проголосовали 58% голосов. Вашадзе, представляющий оппозиционное движение "Сила в единстве", набрал 42%.
По данным экзит-поллов, проведенных телеканалом "Рустави-2", Зурабишвили набрала 55%.
Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел в грузинском правительстве, когда президентом страны был Михеил Саакашвили.
В первом туре, в котором участвовали 25 кандидатов, Зурабишвили получила 38,64 % голосов избирателей, а Вашадзе — 37,74 %.
Голосование станет последними прямыми выборами президента страны – с 2024 года президента будет избирать избирательная коллегия из 300 членов. Таким образом завершится трансформация президентской республики в парламентскую. В соответствии с поправками в Конституцию (вступают в силу после инаугурации), полномочия новоизбранного президента будут существенно ограничены.
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