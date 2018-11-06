Трамп и Эрдоган обсудили эскалацию конфликта между Украиной и РФ
|06:37 29.11.2018
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|Крым
Президент США Дональд Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение отношение между Украиной и Россией.
Эрдоган рассказал Трампу о сегодняшних телефонных разговорах с президентами Украины и России, передает AA.
Отмечается, что президенты США и Турции договорились о двусторонней встрече на саммите G20
28 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Порошенко и Путиным напряженную ситуацию в районе Керченского пролива.
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