Президент США Дональд Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение отношение между Украиной и Россией.

Эрдоган рассказал Трампу о сегодняшних телефонных разговорах с президентами Украины и России, передает AA.

Отмечается, что президенты США и Турции договорились о двусторонней встрече на саммите G20

28 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Порошенко и Путиным напряженную ситуацию в районе Керченского пролива.