В оккупированном Крыму после очередного обыска силовики задержали крымского татарина / Видео
|20:59 28.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму в поселке Каменка (Симферопольский район) сегодня, 28 ноября, силовики пришли с обыском в дом крымского татарина Руслана Муртазаева.
Об этом сообщает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.
"Об этом стало известно по звонку его супруги. Она связалась с адвокатом и сообщила о том, что к ним домой, в отсутствии самого Руслана, приехали силовики с целью проведения обыска в жилом помещении", — сказано в сообщении.
Как сообщил журналист Антон Наумлюк, силовики провели обыск, не дождавшись хозяина дома и его адвоката.
Супруге Муртазаева они не показали никаких документов, сославшись на то, что их якобы показывали их младшему брату — Эмиру Муртазаеву.
В качестве причины обыска они назвали оперативную информацию, по которой Муртазаев (неизвестно который из братьев) связан с оборотом наркотических средств, — отметил Наумлюк.
По итогам обыска задержали Эмира Муртазаева.
Напомним, сегодня, 28 ноября, силовики пришли с обыском в дом активистки Украинского культурного центра (УКЦ) Галины Балобан. После мероприятий у женщины изъяли технику. Обыск провели без присутствия адвоката.
Видео Крымская солидарность
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