В оккупированном Крыму в поселке Каменка (Симферопольский район) сегодня, 28 ноября, силовики пришли с обыском в дом крымского татарина Руслана Муртазаева.

Об этом сообщает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.

"Об этом стало известно по звонку его супруги. Она связалась с адвокатом и сообщила о том, что к ним домой, в отсутствии самого Руслана, приехали силовики с целью проведения обыска в жилом помещении", — сказано в сообщении.

Как сообщил журналист Антон Наумлюк, силовики провели обыск, не дождавшись хозяина дома и его адвоката.

Супруге Муртазаева они не показали никаких документов, сославшись на то, что их якобы показывали их младшему брату — Эмиру Муртазаеву.

В качестве причины обыска они назвали оперативную информацию, по которой Муртазаев (неизвестно который из братьев) связан с оборотом наркотических средств, — отметил Наумлюк.

По итогам обыска задержали Эмира Муртазаева.

Напомним, сегодня, 28 ноября, силовики пришли с обыском в дом активистки Украинского культурного центра (УКЦ) Галины Балобан. После мероприятий у женщины изъяли технику. Обыск провели без присутствия адвоката.

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