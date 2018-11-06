Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об условиях, при которых РФ вернула бы Украине задержанные украинские корабли и моряков после атаки в Керченском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отвечая на вопрос об условиях, при которых военные и корабли могли бы быть возвращены Украине он отметил, что "не может ответить на этот вопрос".

"Мне неизвестно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме", - подчеркнул он.

По корабельной группе ВМС Украины в Азовском море 25 ноября был открыт огонь со стороны России.

Как сообщало командование ВМС, пограничные катера ФСБ России стреляли на поражение. Российский спецназ захватил три корабля Военно-морских сил Украины. В результате обстрела россиян шесть украинских военнослужащих были ранены.