Кабмин Германии: вопрос расширения санкций против России будет обсуждаться на уровне ЕС
|20:20 28.11.2018
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|Крым
Вопрос возможного расширения санкций в отношении России после обстрела украинских военных кораблей в акватории Черного моря и захвата в плен их экипажей будет обсуждаться на уровне ЕС.
Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.
"Наша позиция заключается в том, что возможное расширение существующих санкций нужно обсуждать с европейскими партнерами. Я не хочу бежать впереди этой дискуссии", - сказал он. Зайберт напомнил, что в скором времени ЕС будет в любом случае обсуждать продление уже существующих санкций.
"Сейчас на переднем плане стоит деэскалация и оказание помощи тем, кто был задержан, например, украинским морякам", - отметил он.
Зайберт вновь подчеркнул, что правительство ФРГ призывает Россию и Украину "к сдержанности и диалогу".
"Мы ожидаем от России, что задержанные матросы будут отпущены, а корабли переданы обратно", - сказал представитель кабмина.
"Мы подвергаем критике демонстрацию украинских пленных на российском телевидении", - добавил он.
"На наш взгляд, не было оправдания использованию Россией военных средств", - подчеркнул Зайберт.
"Совершенно ясно, что не может быть никаких ограничений в том, что касается международного судоходства в Азовском море, в ущерб Украине", - заявил он.
"Мы призываем обе стороны как можно скорее начать диалог", - подчеркнул Зайберт.
Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщил, что главы МИД РФ Сергей Лавров и Хайко Маас во время телефонного разговора "обсудили конкретные возможности анализа инцидента с привлечением российских и украинских экспертов пограничной охраны". "Мы это приветствуем", - сказал Бройль.
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