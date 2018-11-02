Вопрос возможного расширения санкций в отношении России после обстрела украинских военных кораблей в акватории Черного моря и захвата в плен их экипажей будет обсуждаться на уровне ЕС.

Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Наша позиция заключается в том, что возможное расширение существующих санкций нужно обсуждать с европейскими партнерами. Я не хочу бежать впереди этой дискуссии", - сказал он. Зайберт напомнил, что в скором времени ЕС будет в любом случае обсуждать продление уже существующих санкций.

"Сейчас на переднем плане стоит деэскалация и оказание помощи тем, кто был задержан, например, украинским морякам", - отметил он.

Зайберт вновь подчеркнул, что правительство ФРГ призывает Россию и Украину "к сдержанности и диалогу".

"Мы ожидаем от России, что задержанные матросы будут отпущены, а корабли переданы обратно", - сказал представитель кабмина.

"Мы подвергаем критике демонстрацию украинских пленных на российском телевидении", - добавил он.

"На наш взгляд, не было оправдания использованию Россией военных средств", - подчеркнул Зайберт.

"Совершенно ясно, что не может быть никаких ограничений в том, что касается международного судоходства в Азовском море, в ущерб Украине", - заявил он.

"Мы призываем обе стороны как можно скорее начать диалог", - подчеркнул Зайберт.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщил, что главы МИД РФ Сергей Лавров и Хайко Маас во время телефонного разговора "обсудили конкретные возможности анализа инцидента с привлечением российских и украинских экспертов пограничной охраны". "Мы это приветствуем", - сказал Бройль.