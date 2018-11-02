Кабмин Германии: вопрос расширения санкций против России будет обсуждаться на уровне ЕС

20:20 28.11.2018 0 комментариев Крым

Вопрос возможного расширения санкций в отношении России после обстрела украинских военных кораблей в акватории Черного моря и захвата в плен их экипажей будет обсуждаться на уровне ЕС.

Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Наша позиция заключается в том, что возможное расширение существующих санкций нужно обсуждать с европейскими партнерами. Я не хочу бежать впереди этой дискуссии", - сказал он. Зайберт напомнил, что в скором времени ЕС будет в любом случае обсуждать продление уже существующих санкций.

"Сейчас на переднем плане стоит деэскалация и оказание помощи тем, кто был задержан, например, украинским морякам", - отметил он.

Зайберт вновь подчеркнул, что правительство ФРГ призывает Россию и Украину "к сдержанности и диалогу".

"Мы ожидаем от России, что задержанные матросы будут отпущены, а корабли переданы обратно", - сказал представитель кабмина.

"Мы подвергаем критике демонстрацию украинских пленных на российском телевидении", - добавил он.

"На наш взгляд, не было оправдания использованию Россией военных средств", - подчеркнул Зайберт.

"Совершенно ясно, что не может быть никаких ограничений в том, что касается международного судоходства в Азовском море, в ущерб Украине", - заявил он.

"Мы призываем обе стороны как можно скорее начать диалог", - подчеркнул Зайберт.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщил, что главы МИД РФ Сергей Лавров и Хайко Маас во время телефонного разговора "обсудили конкретные возможности анализа инцидента с привлечением российских и украинских экспертов пограничной охраны". "Мы это приветствуем", - сказал Бройль.



Ещё на эту тему:

08:45 22.11.2018
Госдуме РФ призвали заставить крупные банки работать в оккупированном Крыму
18:43 16.11.2018
Херсонский суд продолжит рассмотрение дела о российском судне "Механик Погодин" 3 декабря
20:05 13.11.2018
Сбербанк не будет продавать попавший под санкции курортный комплекс в оккупированном Крыму
07:17 09.11.2018
“Крымские” санкции отменят, когда Россия вернет Украине полуостров - США в ОБСЕ
07:01 09.11.2018
"Після Кримської декларації послідували Кримські санкції". Хто потрапив до списку?
20:59 08.11.2018
Следующим для "экономии моторесурса" будут буксировать тральщик ЧФ РФ "Иван Антонов"
20:45 08.11.2018
Представители ВМФ РФ и компании-поставщика китайских дизелей объяснили буксировку экономией моторесурса
11:39 08.11.2018
Из-за санкций буксировка военных кораблей становится "нормальной практикой" для ВМФ России
16:10 07.11.2018
Проблемы у "дочки" "ВТБ Банка", возникли в связи с решением суда по "крымскому иску"
18:18 02.11.2018
Украина призывает Египет закрыть свои порты для судов из оккупированного Крыма
16:03 02.11.2018
Из-за санкций в оккупированном Крыму не стоит ждать отмены роуминга
11:20 02.11.2018
Украинская диаспора просит ЕС ужесточить санкции против России из-за действий в Азовском море
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
17:38 27.11.2018
На заседании ПАЧЭС в Ереване украинская делегация потребовала от РФ вернуть пленных моряков
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
13:03 22.11.2018
Сегодня миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении
10:01 19.11.2018
В Армении армией РФ проведен показательный «бой в городе» с учетом сирийского боевого опыта
Все новости страны
Болгария Болгария
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
13:48 20.11.2018
Европейские "друзья Путина" провели съезд в Болгарии / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
Все новости страны
Грузия Грузия
19:54 28.11.2018
Экзит-полл: Зурабишвили выиграла выборы президента Грузии
09:21 28.11.2018
В Грузии сегодня проходит второй тур президентских выборов
16:19 27.11.2018
Грузия и Германия подписали соглашение о военном сотрудничестве
19:56 23.11.2018
Депутаты Европарламента требуют ответов от «Грузинской мечты»
Все новости страны
Молдова Молдова
19:42 28.11.2018
Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
19:11 23.11.2018
Парламент Молдовы разрешил агитацию в день выборов
09:41 23.11.2018
Соглашения между Молдовой и Румынией: смешанные пограничные группы, отмена роуминга и военные учения
15:54 22.11.2018
Президент Молдовы перед депутатами РФ превратился в защитника оккупационных войск и русского языка
Все новости страны
Россия Россия
06:46 28.11.2018
Больше половины российских топ-менеджеров признали негативное влияние санкций на бизнес
14:59 27.11.2018
РФ не признала решение гаагского арбитража о компенсации убытков из-за утраченных в оккупированном Крыму инвестиций
13:10 27.11.2018
Попавшим под санкции российским банкам разрешили "засекретить" состав правления
12:15 27.11.2018
Озвучена новая версия затопления плавдока с российским авианосцем
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
13:32 27.11.2018
Турецька компанія VESTEL Defence готова виготовляти безпілотники в Україні
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
Все новости страны
Украина Украина
20:59 28.11.2018
В оккупированном Крыму после очередного обыска силовики задержали крымского татарина / Видео
20:39 28.11.2018
В Кремле не знают условий, при которых РФ вернула бы Украине задержанные корабли и моряков
20:20 28.11.2018
Кабмин Германии: вопрос расширения санкций против России будет обсуждаться на уровне ЕС
20:01 28.11.2018
В Минобороны обещают решить проблему с оплатой услуг адвокатов захваченных моряков
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс