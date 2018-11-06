Эти вопросы находятся на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генштаба.

Вопрос оплаты работы адвокатов моряков, захваченных в ходе атаки России на ВМС Украины в Азовском море, решит Министерство обороны. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заверил, что эти вопросы находятся на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генерального штаба.

"Этот вопрос был сегодня предметом обсуждения на заседании правительства. Я хочу сказать, что финансовые вопросы для того, чтобы осуществить проплату или оплату работы адвокатов - проблемных вопросов нет. Даны соответствующие поручения. Эти вопросы будут согласованы и с семьями наших военнослужащих, и соответственно будут работать наши юридические службы. Есть процедуры оплаты адвокатских специалистов. Я официально заявляю, что эти вопросы на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генштаба. Они будут решены", - заявил Руснак.

Напомним, подконтрольные России суды в оккупированном Крыму арестовали всех моряков.