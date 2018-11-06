В Минобороны обещают решить проблему с оплатой услуг адвокатов захваченных моряков
|20:01 28.11.2018
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|Крым
Эти вопросы находятся на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генштаба.
Вопрос оплаты работы адвокатов моряков, захваченных в ходе атаки России на ВМС Украины в Азовском море, решит Министерство обороны. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает корреспондент РБК-Украина.
Он заверил, что эти вопросы находятся на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генерального штаба.
"Этот вопрос был сегодня предметом обсуждения на заседании правительства. Я хочу сказать, что финансовые вопросы для того, чтобы осуществить проплату или оплату работы адвокатов - проблемных вопросов нет. Даны соответствующие поручения. Эти вопросы будут согласованы и с семьями наших военнослужащих, и соответственно будут работать наши юридические службы. Есть процедуры оплаты адвокатских специалистов. Я официально заявляю, что эти вопросы на контроле в департаменте Минобороны и управлении правового обеспечения Генштаба. Они будут решены", - заявил Руснак.
Напомним, подконтрольные России суды в оккупированном Крыму арестовали всех моряков.
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