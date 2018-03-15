Кишинев подготовил план действий в связи с объявлением в Украине военного положения
|19:42 28.11.2018
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|Кишинев
Власти Кишинева заявили, что на Молдове не скажется объявление военного положения в Украине.
Вместе с тем, Кишинев открыл линию по информированию граждан, а также создал рабочую группу, которая будет постоянно контактировать с властями Киева, сообщает DESCHIDE.MD.
Об этом сообщил премьер Павел Филип на брифинге после заседания правительства.
«Просим молдавских граждан, которые пересекают границу с Украиной, проявлять максимальную осторожность при пересечении границы и быть готовыми к дальнейшим проверкам со стороны властей Украины. Если у них есть какие-либо вопросы или проблемы, они могут позвонить по номеру зеленой линии: 022 259717, доступной 24 часа в сутки. Граждане за пределами страны могут отправиться в близлежащие дипломатические миссии», — заявил он.
Глава кабинета министров Молдовы добавил, что создана рабочая группа, которая будет беспрерывно следить за ситуацией и контактировать с украинскими властями.
«Рабочей группой руководит вице-премьер Кристина Лесник. Туда же вошли представители МВД, Минобороны, МИДЕИ, Бюро по реинтеграции, Пограничной полиции и СИБ. Ясно одно: все это не способствует разрешению конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Мы обеспокоены действиями Российской Федерации, которые влияют на безопасность в регионе, и мы с нашими коллегами в Киеве», — добавил премьер.
Напомним, Кишинев осудил «односторонние и провокационные действия Российской Федерации» в отношении Украины в Азовском море.
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