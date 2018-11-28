Заместитель премьер-министра Болгарии, министр и болгарский депутат Европарламента причастны к делу о незаконной продаже сертификатов о происхождении, которые позволяли выходцам из третьих стран претендовать на болгарский паспорт.

Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на документы, подтверждающие участие чиновников в незаконной схеме, передает Европейская правда.

Заместитель премьер-министра Крассимир Каракачанов, бывший министр юстиции Катерина Захарьева (ныне министр иностранных дел) и депутат Европарламента Андрей Ковачев (из партии премьера) являются наиболее высокопоставленными лицами, обвиняемыми в совершении аферы, которая позволила тысячам иностранцев получить болгарские паспорта.

Эти утверждения были сделаны информатором издания Катей Матевой, бывшим директором Совета по вопросам гражданства, органом, который принимает участие в принятии решений о предоставлении болгарского гражданства иностранцам.

Матева заявила, что была уволена Захарьевой в 2016 году после того, как она отказалась участвовать в афере. Матева также предоставила изданию доказательства причастности высокопоставленных чиновников.

Она сказала, что Каракачанов получал от 550 до 1500 евро за каждого македонца, который получил болгарский паспорт в рамках схемы. Число кандидатов в день составляло 150-200 человек.

По ее словам, македонцы платили наличными, чтобы получить поддельный сертификат болгарского происхождения. Когда Матева выступила против мошенничества и заблокировала более 7000 заявлений, Каракачанов (тогда председатель партии ВМРО) оказывал давление на министра юстиции Захарьеву, чтобы уволить ее и разблокировать заявления.

Матева сказал, что Каракачанов находился под давлением македонцев, которые давали взятки, но когда их документы заблокировали, хотели вернуть свои деньги.

Захарьева и Ковачев в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию заявили, что они были "удивлены" этим обвинениям.

Сообщается, что Матева представила доказательства своих слов следователем, но никто из трех указанных высокопоставленных чиновников не попал под следствие. Она утверждает, что Каракачанова защищает премьер Бойко Борисов.

В конце октября прокуратура Болгарии заявила о раскрытии схемы по продаже сертификатов о происхождении, которые позволяли выходцам из третьих стран претендовать на болгарский паспорт.

Сообщалось, что в Государственном агентстве для болгар за рубежом в течение нескольких месяцев незаконно выдавали гражданам третьих стран, в основном Украины, Молдовы и Македонии, сертификаты о болгарском происхождении. Стоимость одного такого документа достигала 5000 евро. Еженедельно агентство выдавало по 30-40 таких сертификатов.

Глава агентства Петар Харалампиев был арестован по обвинению в принадлежности к организованной преступной группе. Харалампиев был назначен по рекомендации ВМРО, партии Каракачанова.

В понедельник, 26 ноября, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов неожиданно объявил, что Агентство, которое играет важную роль в выдаче паспортов, будет закрыто. Борисов утверждал, что для выполнения этой работы существуют другие учреждения, такие как министерства юстиции и внутренних дел.