Администрация президента Молдовы Игоря Додона через три дня после нападения России на украинские суда у Керченского пролива впервые прокомментировала инцидент, избежав в заявлении осуждения агрессивных российских действий.

Заявление опубликовал пресс-секретарь Додона Максим Лебединский в своем Facebook, передает Европейская правда.

Президент Молдовы утверждает: любые действия, которые могут привести к ухудшению обстановки в регионе, очень опасны. Додон надеется, что Украина и Россия смогут найти общий язык с помощью диалога.

"Мы уверены и надеемся, что две дружественные для Молдовы страны смогут разрешить противоречия и конфликты с помощью диалога, мирным и дипломатическим путем", - говорится в заявлении пресс-секретаря Додона.

Додон также обеспокоен возможными трудностями, с которыми в связи с военным положением могут столкнуться граждане Молдовы и экспортеры, которые следуют транзитом через территорию Украины. "Первые такие сигналы уже появились", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь Додона заявил, что Молдова внимательно следит за ситуацией на приднестровском участке границы с Украиной, чтобы исключить или предупредить "любые провокации".

Додон надеется, что "этот волнующий эпизод не будет иметь тяжелых последствий для региональной безопасности и будет решен мирным политическим путем".

Заметим, премьер-министр Молдовы Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду, в отличие президента Молдовы, осудили агрессивные действия России в Азово-Керченской акватории.