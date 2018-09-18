Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
|16:35 28.11.2018
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|Турция
Режим Башара Асада и поддерживающие его террористические группировки продолжают нарушать сочинские договоренности по Идлибу.
На этот раз силы режима Асада и их сторонники подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелам населенные пункты Темания, Дар ус Селам, Баболин и Обин в окрестностях Идлиба, а также районы Туркмандагы и Кюртдагы в окрестностях провинции Лазкийе, передает Анадолу.
В результате обстрелов населенных пунктов, входящих в зону деэскалации напряженности в Идлибе, ранена женщина.
Со дня подписания сочинского соглашения в результате атак сил режима Башара Асада в Сирии погибли 32 мирных жителя, десятки пострадали.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
В то время, как атаки режима Башара Асада продолжаются, вооруженная оппозиция отвела тяжелое оружие из указанных районов 10 октября.
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