Режим Башара Асада и поддерживающие его террористические группировки продолжают нарушать сочинские договоренности по Идлибу.

На этот раз силы режима Асада и их сторонники подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелам населенные пункты Темания, Дар ус Селам, Баболин и Обин в окрестностях Идлиба, а также районы Туркмандагы и Кюртдагы в окрестностях провинции Лазкийе, передает Анадолу.

В результате обстрелов населенных пунктов, входящих в зону деэскалации напряженности в Идлибе, ранена женщина.

Со дня подписания сочинского соглашения в результате атак сил режима Башара Асада в Сирии погибли 32 мирных жителя, десятки пострадали.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

В то время, как атаки режима Башара Асада продолжаются, вооруженная оппозиция отвела тяжелое оружие из указанных районов 10 октября.