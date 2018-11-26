Комитет Сената Чехии единогласно осудил агрессию РФ на море
|18:49 28.11.2018
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|Крым
Комитет по иностранным делам Сената Чехии в среду, 28 ноября, единогласно принял постановление, в котором осудил агрессивные действия России в отношении Украины в Черном море.
Об этом сообщили в пресс-службе чешского Сената, передает Европейская правда.
Одновременно комитет поддержал территориальную целостность Украины и призвал к немедленному освобождению украинских моряков и кораблей.
"Постановление касается конфликта между Российской Федерацией и Украиной, поскольку, как мы знаем, дошло до нападения на украинские суда со стороны России. Сегодняшнее постановление призывает освободить моряков, задержанные суда и напоминает о территориальном суверенитете Украины, потому что и в этом случае дело касается моря, которое всегда принадлежало Украине", - заявил председатель комитета Павел Фишер.
"Мы возвращаемся к вопросу Крыма, который Россия незаконно отобрала. Это вещи, которые следует воспринимать очень чутко, поскольку то, что происходит сейчас в Украине, может произойти завтра где-то на севере Европы", - пояснил Фишер.
Ранее в официальном заявлении МИД Чехии віразил обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг незаконно аннексированного Крыма и осуждает применение силы против военно-морских сил Украины.
При этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Чехия считает абсолютно неприемлемыми действия России по аннексии акватории Азовского моря.
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