Комитет по иностранным делам Сената Чехии в среду, 28 ноября, единогласно принял постановление, в котором осудил агрессивные действия России в отношении Украины в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе чешского Сената, передает Европейская правда.

Одновременно комитет поддержал территориальную целостность Украины и призвал к немедленному освобождению украинских моряков и кораблей.

"Постановление касается конфликта между Российской Федерацией и Украиной, поскольку, как мы знаем, дошло до нападения на украинские суда со стороны России. Сегодняшнее постановление призывает освободить моряков, задержанные суда и напоминает о территориальном суверенитете Украины, потому что и в этом случае дело касается моря, которое всегда принадлежало Украине", - заявил председатель комитета Павел Фишер.

"Мы возвращаемся к вопросу Крыма, который Россия незаконно отобрала. Это вещи, которые следует воспринимать очень чутко, поскольку то, что происходит сейчас в Украине, может произойти завтра где-то на севере Европы", - пояснил Фишер.

Ранее в официальном заявлении МИД Чехии віразил обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг незаконно аннексированного Крыма и осуждает применение силы против военно-морских сил Украины.

При этом министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Чехия считает абсолютно неприемлемыми действия России по аннексии акватории Азовского моря.