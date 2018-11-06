Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 28 ноября провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

В пресс-службе администрации президента Турции сообщили, что состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе, передает Анадолу.

Затронута тема инцидента в районе Керченского пролива.

Глава турецкого государства выразил собеседникам обеспокоенность Турции в связи со сложившимся положением, подчеркнув значимость устранения разногласий дипломатическими путями.