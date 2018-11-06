Эрдоган провел переговоры Порошенко
|18:19 28.11.2018
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|Крым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 28 ноября провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.
В пресс-службе администрации президента Турции сообщили, что состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе, передает Анадолу.
Затронута тема инцидента в районе Керченского пролива.
Глава турецкого государства выразил собеседникам обеспокоенность Турции в связи со сложившимся положением, подчеркнув значимость устранения разногласий дипломатическими путями.
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