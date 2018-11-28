Голова парламентської групи дружби Великої Британії та України Джон Віттінгдейл виступив з ідеєю запровадити санкції стосовно військовослужбовців, які брали участь у координації операції із захоплення українських суден у Азово-Керченській акваторії.

З такою заявою він виступив напередодні під час екстрених дебатів у британському парламенті щодо загострення ситуації в Азовському морі, які відбулися з його ініціативи, повідомляє Європейська Правда.

Із запитанням щодо можливості запровадження конкретних санкцій Віттінгдейл звернувся до молодшого міністра британського міністерства закордонних справ Алістера Берта, який представляв позицію уряду стосовно цього питання.

"Чи розгляне міністр введення персональних санкцій стосовно військовослужбовців, які, як було показано, брали участь у координації цієї операції, а також чи можливе посилення економічних санкцій стосовно Росії щонайменше до рівня, який застосовують США і Канада?", - запитав Віттінгдейл.

Молодший міністр у відповідь нагадав, що Британія вжила заходи проти Росії з огляду на незаконну анексію Криму. І зовсім нещодавно – ввела санкції через будівництво Керченського моста.

Стосовно подальших санкцій Берт відзначив, що всі подальші рішення будуть розглядатися у співпраці з іншими європейськими партнерами. Міністр наголосив: позиція британського уряду полягає у тому, що дії Росії із тарану і захоплення кораблів не відповідали морському праву.

Зауважимо, в цілому учасники дебатів були одностайними у засудженні дій Росії на морі. Вони заявляли про порушення Росією міжнародного права та закликали РФ звільнити затриманих моряків і захоплені судна.