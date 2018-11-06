В оккупированном Крыму появятся "старосты сельских населенных пунктов"

17:39 28.11.2018 0 комментариев Крым

Старосты появятся в сельских населенных пунктах оккупированного Россией Крыма.

"Депутаты" т.н. "государственного совета" оккупированного Крыма приняли в первом чтении поправки к закону «Об основах местного самоуправления в <оккупированном> Крыму», передает Крыминформ.

Со слов колаборанта Владимира Константинова "на законодательном уровне" решено ввести должность "староста сельского населенного пункта".

По оккупационным законам, староста для решения возложенных на него задач может взаимодействовать с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями и населением.

Среди полномочий старосты в проекте "закона" указаны содействие в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, охрана общественного порядка на территории сельского населенного пункта, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, привлечение местных жителей к выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния сельского населенного пункта.

Контроль за деятельностью старосты будет осуществлять "представительный орган муниципального образования", в состав которого входит данный населенный пункт.



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