У берегов оккупированного Россией Крыма американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 провел разведывательный полет.

Boeing пролетел в 31-м километре от береговой линии аннексированного полуострова, передают События Крыма.

Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135U провел разведку в районе побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края.





Фото с сайта События Крыма



