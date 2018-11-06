У берегов оккупированного Крыма вел разведку американский самолет / Карта
|17:20 28.11.2018
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|Крым
У берегов оккупированного Россией Крыма американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 провел разведывательный полет.
Boeing пролетел в 31-м километре от береговой линии аннексированного полуострова, передают События Крыма.
Ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135U провел разведку в районе побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края.
Фото с сайта События Крыма
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