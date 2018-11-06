Північноатлантична рада: агресія Росії в Азовському морі не має виправдання / Текст документа

16:59 28.11.2018 0 комментариев Крым

Північноатлантична рада оприлюднила заяву щодо подій, які розгорнулися в Азовському морі та навколо Керченської протоки. 

Укрінформ наводить повний текст документа:

"У зв’язку із використанням військової сили проти України в районі Азовського моря та Керченської протоки союзники по НАТО закликають Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів та свободу навігації.

Немає жодного виправдування для використання Росією військової сили проти українських кораблів та військово-морського особового складу. Ми закликаємо Росію без зволікань звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила.

Ми закликаємо всіх до спокою та стриманості.

Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод. Ми рішуче засуджуємо незаконну та неправомірну анексію Криму, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати. Будівництво та часткове відкриття Росією Керченського мосту є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

НАТО стоїть поряд з Україною, і буде продовжувати надавати політичну та практичну підтримку цій країні в рамках нашого налагодженого співробітництва. НАТО буде продовжувати моніторинг ситуації".

Документ розміщений на офіційному сайті НАТО



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