Події в Азовському морі минулими вихідними показують, що Росія має намір взяти під одноосібний контроль доступ до українських портів.

Про це у коментарі Укрінформу заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Я думаю, що це питання доступу до Маріуполя для українців. Росія претендує на одностороннє право контролювати цей доступ, в цьому проблема. Це не обов'язково означає, що Росія здійснить новий наступ на суші", - сказав американський дипломат у відповідь на запитання, чи не здійснить Росія слідом чергову спробу пробити наземний коридор у Крим.

Волкер зазначив, що здивувався б, якби росіяни пішли на такий крок. Достатнє занепокоєння, сказав він, викликають вже спроби контролю за морськими водами.

Представник Держдепу нагадав, що США і партнери категорично не визнають анексію Криму Росією, так само як не визнають заяви, що ці води - виключно російські. "Росія повинна поважати і виконувати договір 2003 року", - сказав він.

Заяви держсекретаря Майка Помпео, посла США в ООН Ніккі Гейлі Волкер вважає "дуже сильними" і такими, які були в одному ключі з тим, що заявили європейські партнери. Їхня суть: "не існує виправдання російської атаки, моряки і кораблі повинні бути звільнені негайно, немає ніяких підстав, щоб їх утримувати".

Від Росії вимагають, щоб вона докладала зусилля для розв'язання конфлікту: повинні бути переговори, повинно бути рішення. Це саме стосується і Мінських угод, які повинні бути реалізовані. "Зараз ми не бачимо нічого подібного", - констатував спецпосланець.

Він не бачить сенсу у розширенні існуючого переговорного формату навіть після останніх подій. Вашингтон підтримує німецьку та французьку сторону за їхню провідну роль, вони роблять велику роботу у "нормандському форматі", вважає Волкер. Проблема Нормандського формату не в Німеччині і Франції, нагадав він, а в Росії, "а вона зовсім не готова сприймати всерйоз ці переговори". США, партнери залишаються у діалозі з Росією, але вона не демонструє якихось серйозних спроб.

Як повідомлялося раніше російські військові експерти заговорили про "зимову війну" за коридор в окупований Крим.