Російський режисер Аскольд Куров, який є автором стрічки про українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова, 27 листопада відвідав українця у колонії в Лабитнангі.

«Ми говорили лише про кіно, про його зйомки фільму «Номери», який зараз готується у Києві. Про стан здоров’я ми практично не говорили. Я сам спочатку запитав, як він себе почуває, він сказав — нормально. Видно, що він виглядає краще, ніж коли я його бачив під час голодування. Він відновлюється, однак ще перебуває під наглядом лікарів в медчастині», — розповів Куров у коментарі Громадскьому після зустрічі з Сенцовим.

Нагадаємо, стрічка «Процес: Російська держава проти Олега Сенцова» російського режисера Аскольда Курова у 2017році здобула нагороду на фестивалі документального кіно про права людини Verzio International у Будапешті.