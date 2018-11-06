Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону в контексте инцидента в Керченском проливе вопросы безопасности в черноморском регионе.

Сообщает пресс-служба Кремля, передает Интерфакс.

"В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Разговор президентов РФ и Турции состоялся по инициативе турецкой стороны.

Помимо Р.Т.Эрдогана, из зарубежных лидеров В.Путин обсуждал керченский инцидент только с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Этот телефонный разговор состоялся накануне по инициативе германской стороны, В.Путин дал в нем "оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации".