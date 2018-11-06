"Если Трамп называет агрессией действия пограничников РФ, мы с этим не согласны" - Песков
|14:59 28.11.2018
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|Крым
В Кремле обратили внимание на слова президента США об агрессии в связи с инцидентом в Керченском проливе и заявляют, что считать агрессией действия российских пограничников не намерены.
"Смотря, что он (Дональд Трамп) называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, то это одно - можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения госграницы России, это другое. Мы с этим не согласны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
В интервью газете "Вашингтон пост" президент США заявил, что, возможно, не станет проводить встречу с президентом РФ из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.
"Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - цитирует Д.Трампа газета.
При этом президент США отметил, что ожидает от команды по национальной безопасности "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и их экипажей.
"Мы обратили внимание на это заявление", - сказал Д.Песков.
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