В Кремле обратили внимание на слова президента США об агрессии в связи с инцидентом в Керченском проливе и заявляют, что считать агрессией действия российских пограничников не намерены.

"Смотря, что он (Дональд Трамп) называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, то это одно - можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения госграницы России, это другое. Мы с этим не согласны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

В интервью газете "Вашингтон пост" президент США заявил, что, возможно, не станет проводить встречу с президентом РФ из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

"Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - цитирует Д.Трампа газета.



При этом президент США отметил, что ожидает от команды по национальной безопасности "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и их экипажей.



"Мы обратили внимание на это заявление", - сказал Д.Песков.