Бесценную крымскую воду из 4 новых скважин зальют в кислотонакопитель завода Титан

14:39 28.11.2018 0 комментариев Крым

Виновник экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма - завод Крымский титан планирует пробурить четыре дополнительных скважины, чтобы в летний период поддерживать уровень воды в кислотонакопителе.

Об этом сегодня, 28 ноября, на заседании крымского оккупационного "парламента" сообщил "министр" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Геннадий Нараев, передает Крыминформ.

«Для недопущения падения уровня воды в кислотонакопителе предприятием проводятся работы по бурению скважин на средне-миоценовый водоносный горизонт. Таким образом предприятие планирует дополнительно пробурить еще четыре скважины и поддерживать уровень (воды) в кислотонакопителе в летний период, исключающий образование пустошей и повышение концентрации серной кислоты», – заявил Нараев.

По данным т.н. "министра", по состоянию на 26 ноября в кислотонакопитель уже закачали 4,3 млн кубометров воды. 

Ранее компания «Плато Инжиниринг» заключила контракт на проведение проектно-изыскательных работ для строительства цеха установки нейтрализации, а также бурения скважин для завода «Крымский титан» в Армянске. 



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