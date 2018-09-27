Бесценную крымскую воду из 4 новых скважин зальют в кислотонакопитель завода Титан
|14:39 28.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Виновник экологической катастрофы на севере оккупированного Крыма - завод Крымский титан планирует пробурить четыре дополнительных скважины, чтобы в летний период поддерживать уровень воды в кислотонакопителе.
Об этом сегодня, 28 ноября, на заседании крымского оккупационного "парламента" сообщил "министр" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Геннадий Нараев, передает Крыминформ.
«Для недопущения падения уровня воды в кислотонакопителе предприятием проводятся работы по бурению скважин на средне-миоценовый водоносный горизонт. Таким образом предприятие планирует дополнительно пробурить еще четыре скважины и поддерживать уровень (воды) в кислотонакопителе в летний период, исключающий образование пустошей и повышение концентрации серной кислоты», – заявил Нараев.
По данным т.н. "министра", по состоянию на 26 ноября в кислотонакопитель уже закачали 4,3 млн кубометров воды.
Ранее компания «Плато Инжиниринг» заключила контракт на проведение проектно-изыскательных работ для строительства цеха установки нейтрализации, а также бурения скважин для завода «Крымский титан» в Армянске.
Ещё на эту тему:
Ядовитые стоки обвалили сточный коллектор в оккупированном Крыму
Надежды оккупантов на осенние ливни не оправдались – русла рек сухие
Аксенов не позволит частникам грабить население оккупированного Крыма "на фронте ассенизации"
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
Оккупанты хотят "национализировать" Крымский титан, а кислотонакопитель заполнить водой из скважин
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит
В Госдуме назвали "бредом" информацию о тайных поставках воды в оккупированный Крым
Из Херсонской области в оккупированный Крым по пластиковой трубе поставляли воду / Фото