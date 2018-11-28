Россия отправила в Азовское море военный тральщик / Фото

14:17 28.11.2018 0 комментариев Крым

Российский тральщик "Вице-адмирал Захарьин" направляется из Черного в сторону Азовского моря.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на репортера Reuters.

Отмечается, что Азовское море, которое используется как Россией, так и Украиной, стало зоной повышенной напряженности после того, как российские военные в нейтральных водах Черного моря обстреляли корабли ВМС Украины, которые начали движение на выход из Керченского пролива, а затем захватили их вместе с экипажем в плен.

"Вице-адмирал Захарьин" (бортовой № 908) – морской тральщик проекта 02668, шифр "Агат", предназначенный для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз. 
Место базирования 
Черноморский флот, Новороссийская ВМБ. 

"Вице-адмирал Захарьин", заводской № 979, заложен на Средне-Невском ССЗ в 1990 году. Спущен на воду 26.05.2006. Вошел в состав флота 18.11.2008. 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость полного хода: 17 узлов

Дальность плавания: 3000 миль (12 уз) 
Автономность плавания: 15 суток 
Экипаж: 60 

РАЗМЕРЫ

Водоизмещение: стандартное - 791 т, полное - 852 т

Длина: 61 м 
Ширина: 10,2 м 
Осадка: 2,97 м 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

2х2500 л.с., дизели М-503Б-37, ДГРА-200/1500 по 200 кВт 

РТВ

Противодиверсионная ОГАС "Анапа-П", НРЛС "Пал", гидроакустическая станция "Ливадия-М" 
 

ВООРУЖЕНИЕ

2х4 ПУ ЗРК 9К32 "Стрела-2" (16 ЗУР 9М32) 
1х6 АК-306 
2х1 14,5 мм МТПУ-1 "Жало"
2х5 РБУ-1200М "Ураган" (68 РГБ-12) 
32 ББ-1 или 7 мин КМД-1000 
Искатель-уничтожитель мин КИУ-1, быстроходный контактный трал БКТ, электромагнитный трал ТЭМ-4, акустический трал АТ-3, шнуровые заряды ШЗ-1 или ШЗ-2, искатель-обнаружитель мин "Ливадия", автоматизированная система управления противоминными действиями (АСУ ПМД) "Диез". 

 



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