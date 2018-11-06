В оккупированном Россией Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.

По трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал". Ролик был опубликован на YouTube-канале российского пропагандистского канала RT, передает ЛИГА.Новости.

В октябре этого года ракетные комплексы, в том числе "Бал", оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении.

Комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, а также защиты побережья на десантоопасных направлениях.



В настоящее время оккупированный Крым - напичканная оружием военная российская база.