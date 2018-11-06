Оккупанты стягивают к Керчи ракетные комплексы "Бал" / Видео
|13:59 28.11.2018
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|Крым
В оккупированном Россией Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи.
По трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы "Бал". Ролик был опубликован на YouTube-канале российского пропагандистского канала RT, передает ЛИГА.Новости.
В октябре этого года ракетные комплексы, в том числе "Бал", оккупанты подняли по тревоге для участия в так называемом зачетном тактическом учении.
Комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, а также защиты побережья на десантоопасных направлениях.
В настоящее время оккупированный Крым - напичканная оружием военная российская база.
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