Неравнодушные жители оккупированного Крыма несут под здание «Киевского райсуда» Симферополя, где сегодня продолжат «судить» украинских моряков, деньги и вещи первой необходимости в СИЗО.

Об этом в соцсетях сообщают крымскотатарские активисты. Помочь украинским военнопленным ранее призвал первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского языка Нариман Джелял, передает ATR.

«Как и обещал я в указанном месте (под зданием «Киевского райсуда» Симферополя — ред.). Первый неравнодушный крымчанин нас нашёл… Хороший человек уже принёс 20 тапочек, зубных щёток и зубных паст», — написал Джелял.

Как сообщил глава ЦВК Курултая Заир Смедля, 28 ноября «суд» над 9 украинскими моряками начнется после 14:00.

Активисты крымскотатарского национального движения создали также QIWI-кошелек, на который крымчане могут перечислить помощь украинским морякам, взятых в плен в Керченском проливе 25 ноября.

Кроме этого, украинский журналист Осман Пашаев во вторник, 27 ноября, объявил сбор средств на помощь украинским морякам. За несколько часов было собрано около 130 тысяч гривен.

фото Nariman Dzhelalov