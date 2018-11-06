Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії у відповідь на Керченську кризу
|13:15 28.11.2018
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|Крым
Після інциденту в Керченській протоці головуюча в ЄС Австрія запропонувала посилити санкції проти Москви.
Німецькі ЗМІ, однак, повідомляють, що ФРН і Франція не підтримали цю пропозицію, повідомляє Deutsche Welle.
На тлі нового загострення конфлікту між Україною і Росією, Німеччина і Франція відкинули пропозицію про посилення санкцій відносно Москви.
На засіданні Комітету з політики і безпеки ЄС у Брюсселі представники обох країн висловилися за заходи зі зміцнення довіри між сторонами конфлікту, пише в середу, 28 листопада, газета Die Welt із посиланням на європейських дипломатів.
Водночас, на думку представників Німеччини і Франції, санкції не є частиною таких заходів.
Розширення санкцій проти Росії у відповідь на Керченську кризу запропонувала Австрія, яка головує в даний час в Євросоюзі. Естонія і Польща підтримали цю ініціативу.
Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України було приведено в стан повної боєготовності. Від 26 листопада у низці областей України було запроваджено воєнний стан.
Країни світу засудили дії Росії у Керченській протоці і зажадали негайного звільнення українських кораблів і моряків.
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