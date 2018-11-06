В оккупированном Симферополе закончился обыск в доме активистки Украинского культурного Центра Галины Балабан.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщилактивист Михаил Батрак, передают События Крыма.

По его словам, у Балабан изъяли всю технику и цифровые носители, после чего отпустили.

"В данный момент она уже находится на работе без средств связи, так как телефон был изъят при обыске. Обыск проходил в квартире, где проживает Галина, без присутствия адвоката", – написал Батрак.

Он также добавил, что причиной обыска, озвученной силовиками, послужила публикация в соцсети "Вконтакте", носящая якобы экстремистский характер.

Напомним, сегодня утром, 28 ноября, в оккупированном Симферополе российские силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан.

Фото с сайта События Крыма