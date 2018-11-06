Оккупанты закончили обыск в доме активистки Украинского культурного центра / Фото
|12:51 28.11.2018
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|Крым
В оккупированном Симферополе закончился обыск в доме активистки Украинского культурного Центра Галины Балабан.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщилактивист Михаил Батрак, передают События Крыма.
По его словам, у Балабан изъяли всю технику и цифровые носители, после чего отпустили.
"В данный момент она уже находится на работе без средств связи, так как телефон был изъят при обыске. Обыск проходил в квартире, где проживает Галина, без присутствия адвоката", – написал Батрак.
Он также добавил, что причиной обыска, озвученной силовиками, послужила публикация в соцсети "Вконтакте", носящая якобы экстремистский характер.
Напомним, сегодня утром, 28 ноября, в оккупированном Симферополе российские силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан.
Фото с сайта События Крыма
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