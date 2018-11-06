Арестанты Симферопольского СИЗО собрали для украинских моряков кофе, чай и одежду

12:31 28.11.2018 0 комментариев Крым

Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в "женский блок" в несколько камер.

По информации журналиста Антона Наумлюка, в знак солидарности арестанты собрали для них чай, кофе и одежду, сообщает Новое Время.

Сегодня Киевский районный суд Симферополя должен избрать меру пресечения для оставшихся девяти моряков: Андрея Шевченко, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Олега Мельничука, Юрия Безъязычного, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого и Андрея Драча.

По информации суда, заседания начнутся с 14:00.

27 ноября "суд" в Симферополе арестовал захваченных украинских моряков до 25 января 2019 года.

Арестованным украинским военным морякам грозит до шести лет лишения свободы за якобы "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.



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