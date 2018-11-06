В США предложили «упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлёвской агрессии»
|10:59 28.11.2018
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|Крым
Бывший посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить российским кораблям, вышедшим из азовских портов, заходить в порты Европы и США.
Об этом говорится в докладе дипломата, с которым ознакомился RT.
Примечательно, что доклад был опубликован на сайте Атлантического совета (Atlantic Council) — американского неправительственного аналитического центра — за несколько дней до инцидента в Керченском проливе.
«Соединённым Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлёвские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству», — говорится в документе.
Хербст также призвал США и ЕС рассмотреть «упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлёвской агрессии».
«Пока санкции использовались, чтобы карать Кремль за прошлые грехи, но они могут применяться и для того, чтобы лишить его стимула к дальнейшей агрессии», — отметил дипломат.
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